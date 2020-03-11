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Bakan Kasapoğlu'ndan flaş koronavirüs açıklaması: Maçlar ertelenecek mi? | Video

Bakan Kasapoğlu'ndan flaş koronavirüs açıklaması: Maçlar ertelenecek mi? | Video

11.03.2020 11:06

Son dakika haberi... Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye'deki koronavirüse karşı alınan tebirlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Kasapoğlu, "Liglerin ertelenmesi, maçların seyircisiz oynanması gibi sorular geliyor. Şu an gündemimizde var olan bir durum değil. Maçlar planlandığı gibi devam edecek." dedi.


Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye'deki koronavirüse karşı alınan tebirlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Kasapoğlu'nun açıklamaları şöyle:
Merkezlerimizi kullanan gençlerimiz ve vatandaşlarımız için dezenfekte çalışmaları yapılıyor. Gençlik kamplarımız yoğun şekilde temizleniyor.

Spor tesislerimizde de temizlik devam ediyor.

ERTELEMELER
Spor müsabakalarıyla ilgili federasyonla ilgili çalışmamız neticesinde de Mart ve Nisan aylarında pek çoğunu ertelemiş durumdayız. 80'den fazla müsabaka ertelendi. Bunların listesini biraz sonra paylaşacağız.

Liglerin ertelenmesi, maçların seyircisiz oynanması gibi sorular geliyor. Şu an gündemimizde var olan bir durum değil. Maçlar planlandığı gibi devam edecek.

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