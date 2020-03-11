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Okullar tatil olacak mı? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan Koronavirüs açıklaması | Video

Okullar tatil olacak mı? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan Koronavirüs açıklaması | Video

11.03.2020 11:19

Son dakika haberleri... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Koronavirüs nedeniyle okullar tatil edilecek mi?" sorusuna yanıt verdi. Selçuk,"Ortak açıklama yapacağız, birlikte göreceğiz." ifadelerini kullandı.


Son dakika haberleri... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Koronavirüs nedeniyle okullar tatil edilecek mi?" sorusuna yanıt verdi. Selçuk,"Ortak açıklama yapacağız, birlikte göreceğiz." ifadelerini kullandı.
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