Son dakika haberleri... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Koronavirüs nedeniyle okullar tatil edilecek mi?" sorusuna yanıt verdi. Selçuk,"Ortak açıklama yapacağız, birlikte göreceğiz." ifadelerini kullandı.
Son dakika haberleri... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Koronavirüs nedeniyle okullar tatil edilecek mi?" sorusuna yanıt verdi. Selçuk,"Ortak açıklama yapacağız, birlikte göreceğiz." ifadelerini kullandı.
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