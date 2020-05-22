Askere alımlar ne zaman başlayacak? MSB'den celp işlemleri ile ilgili son dakika açıklaması

22.05.2020 14:43

Askerlik terhis ve celp işlemleri başladı mı sorusu asker adaylarını ve asker yakınlarını çok ilgilendiriyor. Terörle mücadele başta olmak üzere Millî Savunma Bakanlığı’nın COVID19 salgınına karşı aldığı tedbirler, devam eden faaliyetler ve gündemdeki konulara ilişkin basın bilgilendirmesi yapıldı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), celp işlemlerine ilişkin açıklama yaptı. "Sevke tabi yükümlülerin seçim ve sınıflandırma sonuçları 28 Mayıs'ta e-Devlet üzerinden duyurulacak." ifadelerinin kullanıldığı açıklamada, "Sevk sürecindeki tüm işlemler e-Devlet'ten yapılacak, zorunlu durumlar dışında askerlik şubelerinde işlem yapılmayacak." denildi.

Askerlik ve terhis tarihleri başladı mı sorusu internette vatandaşlar tarafından aratılıyor. Milli Savunma bakanı Hulusi Akar'ın bugün yaptığı açıklamayla terhis ve celp tarihlerine değindi. Bedelli askerlik sonuçları hakınında konuşan Akar, milyonlarca adaya güzel haberi verdi. Peki 2020 askerlik ve celp tarihleri başladı mı, Bedelli askerlik sonuçları belli mi?

TERHİS VE CELPLER

COVID-19 salgını ile ilgili olarak bir yandan etkin mücadele kapsamında gerekli çalışmalar yapılırken, diğer yandan normalleşme sürecine yönelik planlamalar da sürdürülmektedir. Bu kapsamda, terhislerin 31 Mayıs tarihinden itibaren, celplerin 5 Haziran'dan itibaren, bedelli askerlik celplerinin ise 20 Haziran'dan itibaren başlaması planlanmaktadır. Sevke tabi yükümlülüklerin seçim ve sınıflandırma sonuçları 28 Mayıs 2020 tarihinde e-devlet üzerinden duyurulacaktır.

Yükümlülerin sevk tarihinden dört gün öncesinden itibaren e-Devlet üzerinden "COVID-19" anketini doldurmaları, müteakiben yönlendirildikleri sağlık kuruluşlarında "Kovid-19" testlerini yaptırmaları önem arz etmektedir. COVID-19 salgını nedeniyle; bulaşma riskini ortadan kaldırmak ve teması en aza indirmek maksadıyla sevk sürecindeki tüm işlemler e-Devlet'ten yapılacak, zorunlu durumlar dışında askerlik şubelerinde işlem yapılmayacaktır. Vatandaşlarımız ayrıntılı bilgiye internet hesabımız üzerinden ulaşabilecektir.

ASKERE GİDECEK OLANLAR SORGULAMAYI NASIL YAPACAKLAR?

Bilindiği üzere vatandaşlıkla ilgili olan her türlü bilgiler e-devlet üzerinden yapılıyor. Açıklanan duyuruya göre asker adayları 2020 askerlik yerlerini e-devlet üzerinden sorgulayabilecekler. Sisteme giriş yapabilmeleri için e-devlet şifrelerinin olması gerekiyor. Şifresi olan adaylar TC kimlik numaralarını ve şifrelerini kullanarak teslim olacakları yer ve birliklerini tarihleriyle birlikte öğrenebilecekler. Ancak e-devlet üzerinden bilgi edinmek istemeyenlerin yapması gereken şey o tarihten sonra kendilerine en yakın olan askerlik şubelerinden gerekli olan bilgileri alabilecekler.

Askerlik zamanı gelmesine karşın henüz birliklerine teslim olmamış adaylar bakaya olarak adlandırılırken, eğitim nedeniyle tecilli durumda olanlar ise askerlik hakkından muaf olabiliyorlar.

CELP NE DEMEK?

Celp kelime anlamı olarak, "çağı gelenleri askerlik ödevine çağırma" anlamına geliyor.

SEVK NE DEMEK?

Sevk kelime anlamı olarak "gönderme, yollama" anlamına geliyor.

CELP DÖNEMİ NEDİR?

Askerlik alımları dönem dönem olarak yapılır ve halk arasında buna celp adı verilmektedir. Bu bakımdan kişiler askerlik yerini öğrenmesi için bu celp dönemlerinin açıklanması ve yer bilgilerinin açıklandığının ilan edilmesi ile birlikte portala giriş yaparak öğrenmesi mümkündür.