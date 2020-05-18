Başkan Erdoğan şehirler arası giriş-çıkış yasağı olan 15 ili açıkladı! Seyahat kısıtlaması hangi iller için geçerli?

18.05.2020 19:42

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Başkan Erdoğan, kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada seyahat kısıtlaması devam eden illeri açıkladı. Peki, Seyahat yasağı olan iller hangileri? Şehirler arası seyahat yasağı kalktı mı? Seyahat yasağı kaldırılan il var mı?İşte Başkan Erdoğan'ın açıklaması...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında 15 ilde uygulanan şehirler arası seyahat yasağına ilişkin olarak 15 gün süreyle uzatıldığını duyurdu.

ŞEHİRLER ARASI YOLCULUK YASAĞI DEVAM EDEN İLLER

Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak illerinde ise şehir giriş-çıkış kısıtlaması uygulamasına devam edilecek.