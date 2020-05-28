28.05.2020 20:34

Son dakika haberine göre Türkiye koronavirüs vakalarının azalması ile birlikte normalleşmeye doğru adım adım ilerliyor. Başkan Erdoğan’ın başkanlığında bugün son kez video konferans ile yapılan olan kabine toplantısı sona erdi. Tarabya'daki Huber Köşkü'nde gerçekleştirilen kabine toplantısı, 4 saat sürdü. Kritik kabine toplantısı sonrası Başkan Erdoğan ulusa seslendi. Başkan Erdoğan 1 Haziran'da birçok kısıtlamanın kaldırılacağını bildirdi. İşte kabinede alınan yeni kararlar...

Türkiye koronavirüs vakalarının azalması ile birlikte normalleşmeye doğru adım adım ilerliyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi.

Tarabya'daki Huber Köşkü'nde gerçekleştirilen kabine toplantısı, 4 saat sürdü.

Koronavirüs salgını sebebiyle dokuzuncu kez video konferans yöntemiyle yapılan toplantıda, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı. Kritik kabine toplantısı sonrası Başkan Erdoğan ulusa seslendi.

Salgın sebebiyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması bizi gönlümüzce bayram yapmaktan mahrum bırakmış olsa da kalbimizdeki sevgiyi koruduk hatta güçlendirdik.

Siyasi ve ekonomik bakımdan yeniden yapılanma sürecinde olan küresel sistemde, Türkiye'nin daha iyi bir yere geleceğini şimdiden almaya başladık. Hayatın her alanında Türkiye parlayan bir yıldız olarak ortaya çıkıyor. Son 18 yılda demokraside ve ekonomide kat ettiğimiz büyük mesafe önümüze bakmada en büyük kaynağımızdır. Vesayetin ayak oyunlarından darbe teşebbüsüne her yol denenmiş ama büyük ve güçlü Türkiye yolculuğumuz engellenememiştir.



AYASOFYA'DA FETİH SURESİ OKUNACAK

Kendimize, halkımıza güveniyoruz. Yarın İstanbul Fethi'nin 567 yıl dönümünde milletimizle birlikte çok önemli programlara şahitlik edeceğiz. Fetih şöleni kapsamında Ayasofya'da Fetih suresi okunacak ve dualar edilecek.

27 Mayıs 1960 darbesi ve sonrasında yaşananlar üzüntüyle hatırladığımız dönemlerdendir. 27 Mayıs Türkiye'ye darbe virüsünün girdiği ilk tarihtir. Bu tarihten sonra demokrasimize karşı birçok saldırıyla karşı karşıya kaldık. En son bu teşebbüsü 15 Temmuz'da yaşadık.



ACİL DURUM HASTANESİ AÇILACAK

Yarın İstanbul'un fethinin yıldönümünde çok güzel programlara eşlik edeceğiz. Önce Sancaktepe'de Prof. Dr. Feriha Öz Hastanesi'nin açılışını yapacağız. Akşam saatlerinde Okçular Vakfı'nın Fetih Kupası yarışmaları gerçekleştirilecek. Ayasofya'da Fetih süresi okunacak ve dualar edilecek. Milletimizin fetih sevincini bu programlarla hep birlikte yaşayacağız. Fatih Sultan Mehmet Han başta olmak üzere gazilerimizi, şehitlerimizi, kahramanlarımızı hürmetle yadediyoruz.

Türkiye'nin önemli dönüm noktaları vardır. Bunların bir kısmını üzüntü, bir kısmını mutlulukla hatırlıyoruz. 27 Mayıs askeri darbe ve sonrası üzüntüyle hatırladığımız dönemlerden biridir. Dün açılışını yaptığımız eski adıyla Yassıada, milletimizin verdiği ismiyle Yaslıada, yeni haliyle ise Demokrasi ve Özgürlükler Adası bu dönemin adeta sembolüdür.

27 Mayıs Türkiye'ye darbe virüsünün ilk girdiği tarihtir. Maalesef bu tarihten sonra darbe, cunta veya darbe girişimiyle maruz kaldık. En son 15 Temmuz'u birlikte yaşadık. Bu tür darbe ve girişimlerin ülkemize çok ağır maliyeti olmuştur. Milli iradeye yönelik saldırının Türkiye'nin büyük hamleler başlattığı dönemin arkasından gelmiştir.

Cumhuriyetin ilk yıllarında çok zor şartlarda başlatılan kalkınma hamlesinin kazanımları, Gazi Mustafa Kemal'in sağlığını kaybetmesi ve vefatının akabinde tek parti CHP dönemiyle kaybedilmiştir. Menderes ve arkadaşları yeni bir kalkınma hamlesi başlattı.

Türkiye hidroelektrik barajlarına, sulama barajlarına, limanlarına, havalimanlarına, rafinerelerine ilave etti. Ülkemizin dört bir yanında şeker, çimento, hububat silosu, büyük ölçekli fabrika kuruldu. Milli geliri üç kat artan Türkiye, yeniden yapılanan küresel dünyada yeniden hak ettiği yeri almayı planlıyordu. 27 Mayıs'ta bu süreç kesintiye uğratıldı. Türkiye siyasi, ekonomik istikrarsızlık bataklığına sürüklendi.

Menderes ve arkadaşları ülkemize yaptığı hizmetlerinin bedellerini idam sephasına yürüyerek ödemiştir. Yassıada'da kurulan düzmece mahkemelerde aylar süren mahkemeler yapıldı. Sonuçta Başbakan Menderes, Fatih Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan idam edilirken yüzlerce kişi uzun yıllar hapis yattı.

Menderes, Zorlu ve Polatkan'ın milletimizin yüreğindeki acısı hala tazedir. Rahmetli Özal üç kahramanın mezarlarını İstanbul'a taşıyarak ilk adımı atmıştı. Biz de Türkiye'nin kara günlerine şahitlik eden Yassıada'yı istiklalimizin ve istikbalimizin sembolü haline dönüştürmek istedik. TOBB ile birlikte burayı Demokrasi ve Özgürlükler Adası haline gelecek yatırımları 5 yılda tamamlayarak MHP Genel Başkanı Sayın Bahçeli ile resmen hizmete açtık.

Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nı rahmetli Menderes ve arkadaşlarının hatırasını yaşatacak mekan haline getirdik. Burası ulusal ve uluslararası her türlü toplantıya ev sahipliği yapacak olan bir ada. Menderes ve arkadaşlarını bir kez daha rahmetle yadediyorum.



TEYAKKUZU ELDEN BIRAKMAMAMIZ GEREKİYOR

Rahmetli Menderes ile bizim fotoğraflarımızı yan yana koyarak akibetimizi hatırlatan faşistlere karşı teyakkuzu asla elden bırakmamamız gerekiyor.

KOVİD-19'LA İLGİLİ YENİ KARARLAR

Dikkatle takip ettiğimiz tüm gelişmeler bize yeni normalleşme süreci dediğimiz bu dönemde bize yeni adımlar atma imkanı sağladı.

Bu hafta itibariyle aldığımız yeni kararlar

Şehirler arası seyahat kısıtlaması 1 Haziran'dan itibaren kaldırılmıştır. Olumsuz bir durum görmememiz halinde yeniden getirebiliriz.

1 Haziran itibariyle kamu personelleri iş başı yapacaklar.

Kronik hastalığı bulunan kamu hastalarının durumları değerlenecek.

65 yaş üstünün sokağa çıkma sınırlandırılmasını pazar günleri 14:00 saatleri arasında istisna kapmasında olması devam edecek

3 kavram çok önemli: maske mesafe ve temizlik.

20 yaş altıyla ilgili sokağa çıkma uygulamasını da 18 yaşa indiriyoruz. 0-18 yaş grubu çarşamba ve cuma günleri 14 ve 20 arasında çıkmaya tabi olmayacak.

1 Haziran itibariyle Restoran, kafe, pastane, çay bahçeleri ve kaplıca türü işletmeler belirlenen kurallar dahilinde saat 20'ye kadar hizmet vermeye başlayacak. Eğlence ve nargile mekanları bu kapsamın dışındadır.

Plajlar milli parklar ve bahçeler belirlenen kurallar dahilinde 1 Hazarin itibariyle faaliyet geçecek. Müze yerleri de bu tarihte açılıyor.

Hipodromlar 10 Haziran'dan itibaren faaliyete geçecek.

Deniz turizmi, balıkçılığı ve taşımacılığı belirli kurallar dahlinde kaldırılmıştır.

Gençlik merkezleri, kütüphaneler 1 Haziran'dan itibaren şartlar dahilinde açılacaktır.

Açık havada olan konserler de belli kontrol dahilinde faaliyete geçecek. Detaylı açıklamalar yapılacaktır.

Sürücü kursları 1 Haziran'dan itibaren hizmet verecektir.