Adalet saraylarında koronavirüs önlemi! Davalar ertelendi 16.03.2020 12:29

Koronavirüs salgını sonrası alınan önlemler kapsamında Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından başsavcılıklara gönderilen yazı doğrultusunda bazı davalar 14 Nisan'a kadar ertelendi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK), korona virüse karşı alınacak tedbirler kapsamında başsavcılıklara gönderdiği yazı doğrultusunda İstanbul Adalet Sarayı'ndaki tutuksuz dosyalar 14 Nisan'a kadar ertelendi.



Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), yeni tip korana virüse (Covid-19) ilişkin tedbirler kapsamında, "acil" sayılacak hususlar haricinde duruşma ve keşiflerin ertelenmesinin mahkemelerce değerlendirilmesine ilişkin cumhuriyet başsavcılıklarına, adalet komisyonu başkanlıklarına, bölge idare mahkemelerine ve bölge adliyelerine yazı göndermişti. Yazı kapsamında Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'ndaki tutuksuz dosyalar 14 Nisan'a kadar ertelendi.



Tutuksuz dosyalar ertelenirken, tutuklusu bulunan dosyaların ise görülmeye devam edeceği öğrenildi. Bazı duruşma salonlarına da bu kapsamda bilgilendirme notu asıldığı görüldü. Kapılara asılan duyurularda, "Koronavirüs (Covid-19) olarak bilinen bulaşıcı hastalık sebebiyle Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'nun ve de Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun 13/03/2020 tarihli önerileri doğrultusunda, mahkememizdeki dava ve işler ile ilgili aşağıdaki kararların alınması gerekmiştir." denildi.



Duyurularda, tarafların huzurunda duruşma yapılmayacağı, tanık dinlenmeyeceği, karar aşamasında olan dosyalarda her iki tarafın açık talebi ile yokluklarında karar verilebileceği ve hastalık tehlikesinin azalması halinde mahkemelerin eski çalışma düzenine döneceği belirtildi.

Tutuklu sanıkların da SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katılacakları öğrenildi.

ANKARA'DA DA ARA VERİLDİ

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin Akıncı Üssü davasının görülmesine, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbirler kapsamında Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince 30 Mart'a kadar ara verildi.

Mahkemece, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde hafta boyu görülmesi planlanan 475 sanıklı davanın koronavirüs nedeniyle bu ve gelecek haftaki duruşmalarına ara verilmesi, yargılamaya 30 Mart'ta devam edilmesi kararlaştırdı.

Davada sanıklar, esasa ilişkin savunma yapmayı sürdürüyordu.

DİĞER DURUŞMALAR DA ERTELENİYOR

Ankara'daki diğer mahkemeler de koronavirüs nedeniyle duruşmaları ertelemeye başladı.

Bazı ağır ceza mahkemeleri, sanıkları tutuksuz olan davaların duruşmalarını çoğunlukla 2-3 hafta erteledi.

Tutuklu sanıkların bulunduğu dosyalarda sanıkların cezaevinden video-konferans sistemiyle duruşmalara katılmalarının sağlanması için cezaevi müdürlüklerine müzekkereler gönderildi.

Ankara'daki kimi mahkemeler ise bugüne duruşma günü verilmesine karşın adliyeye gelmeyen sanık, müdahil ve taraf avukatlarını mazeretli kabul ediyor.

HSK'NİN TAVSİYE KARARI

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), koronavirüse ilişkin tedbirler kapsamında, tutuklu işlere yönelik soruşturma ve kovuşturmalar ile ivedi sayılacak diğer hususlar haricinde duruşma ve keşiflerin ertelenmesinin mahkemelerce değerlendirilmesi konusunda cumhuriyet başsavcılıklarına, adalet komisyonu başkanlıklarına, bölge adliye ve bölge idare mahkemelerine yazı göndermişti.

Koronavirüs Bilim Kurulunun önerilerine işaret edilen yazıda, şu ifadeler yer alıyor:

"Yargılama faaliyetlerinin yürütülmesinde herhangi bir soruna sebebiyet vermemek amacıyla, tutuklu işlere yönelik soruşturma ve kovuşturmalar ile ivedi sayılacak diğer hususlar haricinde duruşma ve keşiflerin ertelenmesi ile gerekli görülen hallerde SEGBİS uygulaması kullanılması hususunun mahkemelerimizce değerlendirilmesi, Kurulun önerileri doğrultusunda yeni tedbirlerin hayata geçirilmesi için gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi gerekmektedir."