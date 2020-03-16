Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı: Sürücü kursları sınavları ertelendi

Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Mart sonuna kadarki Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavlarının (MTSKS) ertelendiğini belirtti. Selçuk bu kapsamda, elektronik ortamda yapılanlar dahil ehliyet sınavları ve direksiyon sınavlarının yer aldığını ifade etti.
Son dakika haberine göre Milli Eğitim Bakanlığı, sürücü kursları sınavlarının mart sonuna kadar ertelendiğini duyurdu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.