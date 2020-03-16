Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı: Sürücü kursları sınavları ertelendi 16.03.2020 14:06

Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Mart sonuna kadarki Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavlarının (MTSKS) ertelendiğini belirtti. Selçuk bu kapsamda, elektronik ortamda yapılanlar dahil ehliyet sınavları ve direksiyon sınavlarının yer aldığını ifade etti.