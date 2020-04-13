13 Nisan koronavirüs vaka ve vefat sayıları açıklandı | Video 13.04.2020 19:44

Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 13 Nisan koronavirüs vaka sayılarını içeren tabloyu paylaştı. Bakan Koca'nın paylaştığı verilere göre, Son 24 saatte 4.093 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu 98 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 61 bin 049 oldu. Can kaybı ise 1296'ya yükseldi.

Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 13 Nisan koronavirüs vaka sayılarını içeren tabloyu paylaştı.

VAKA SAYISINDAKİ ARTIŞ HIZI AZALIYOR

Koca Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Test sayımız yakında 500 bine ulaşacak. Artan test sayısına kıyasla beklenen vaka sayısındaki artış, hız olarak azalmaktadır. Erken tanı ve tedavi, iyileşen hasta sayımızı artırıyor." ifadelerine yer verdi.

Test sayımız yakında 500 bine ulaşacak. Artan test sayısına kıyasla beklenen vaka sayısındaki artış, hız olarak azalmaktadır. Erken tanı ve tedavi, iyileşen hasta sayımızı artırıyor.https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/tLkps8LFWK — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 13, 2020



CAN KAYBI 1296'YA YÜKSELDİ

Bakan Koca'nın paylaştığı verilere göre, Son 24 saatte 4.093 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu 98 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 61 bin 049 oldu. Can kaybı ise 1296'ya yükseldi.