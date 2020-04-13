Sokağa çıkma yasağı devam edecek mi? Başkan Erdoğan sokağa çıkma yasağı uygulanacak tarih aralığını açıkladı | Video 13.04.2020 18:51

Haftasonları 31 ilde uygulanan sokağa çıkma yasağı devam edecek mi? Tarabya'daki Huber Köşkü'nde video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen kabine toplantısı, 3 saat sürdü. Kritik toplantı sonrası Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada ''Salgınla mücadele kapsamında hafta sonları sokağa çıkma yasağını önümüzdeki dönemde de ihtiyaç duyuldukça sürdürme kararı aldık'' dedi. Peki Cumartesi Pazar sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı hangi tarihler arasında geçerli olacak? İşte detaylar...

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Toplantımızda koronavirüs salgını başta olmak üzere gündemimizdeki konuları değerlendirdik.



İlaç ve sağlık malzemesi konusunda sıkıntımız yok. Sağlık kuruluşlarımız salgınla başa çıkacak kapasitede.



Maske için 32 milyon vatandaşımıza mesaj gitti. Bazı aksaklıklar olabilir ama önemli olan bu aksaklığın yokluktan olmamasıdır.



BAŞAKŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ 20 NİSAN'DA AÇILACAK

İstanbul'daki 2 hastanenin yapımı sürüyor. Yeşilköy ve Sancaktepe'de biner yataklı hastane kuracağımızı ifade etmiştik. Bunların çalışmalarına başladık. Başakşehir Şehir Hastanemizin ilk kısmını 20 Nisan'da ikinci kısmını ise 15 Mayıs'ta açıyoruz.



Taburcu olan hasta sayımız 5 bine yaklaştı. Dünya Sağlık Örgütü başta olmak üzere Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesi dünyaya örnek gösteriliyor.



Hadımköy'de 100, Derince'de 250 yataklı yeni hastaneler kuruyoruz.



Bugüne kadar 34 ülkeye malzeme ulaştırdık. Önümüzdeki günlerde bu desteğe devam edeceğiz.



SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI DEVAM EDECEK

Bu hafta sonu sokağa çıkmak yasaklandı. 17 Nisan gecesi başlayacak, 19 Nisan saat 24'de bitecek.



Yasağın açıklandığı ilk saatlerde kimi yerlerde yaşanan gereksiz kargaşanın bir daha tekrar etmemesi için gereken tedbirleri alacağız.



Amacımız, hafta sonu güzel havanın cazibesine kapılıp sokakları, parkları, piknik alanlarını, sahilleri dolduracak milyonlarca vatandaşı virüs tehlikesinden korumaktı



Salgınla mücadele kapsamında hafta sonları sokağa çıkma yasağını önümüzdeki dönemde de ihtiyaç duyuldukça sürdürme kararı aldık



(Soylu'nun istifası) İstifasını kabul etmeyerek, kendisinden görevini sürdürmesini istedim. Terörle mücadele, tabii afetler sonrası yürütülen çalışmalar ve son olarak koronavirüs salgınında kamu güvenliğini sağlamadaki başarılarına yakinen şahit olduğumuz Bakanımız, görevine devam ediyor.



4.5 milyon vatandaşımıza doğrudan nakit desteği sağladık, sağlıyoruz.



Ülkemiz sadece koronavirüsten değil aynı zamanda bu medya ve siyaset virüslerinden de inşallah kurtulacaktır.



Özel bankalar iyi imtihan vermiyor, üzerlerine düşeni yapmalarını bekliyoruz.



IMF programı başta olmak üzere ülkemizi minnet altına sokacak hiçbir dayatmaya boyun eğmeyeceğiz.