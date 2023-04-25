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T.C. Sağlık Bakanlığı 10.900 Sürekli İşçi Alımı Kurası | VİDEO

T.C. Sağlık Bakanlığı 10.900 Sürekli İşçi Alımı Kurası | VİDEO
25.04.2023 11:07 - Son Güncelleme: 25.04.2023 11:07

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Sağlık Bakanlığı 2023 yılında İŞKUR üzerinden 10 bin 900 işçi alımı yapacak. Kura sonucuna göre başvuran adaylardan isim listesinde adı bulunanlar taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Toplam sayısı 31 bin 600'ü bulan sözleşmeli sağlık personelinin yanı sıra 10 bin 900 sürekli işçi alımı da yapılacak. Böylece yeni istihdam sayısı 42 bin 500'e ulaşmaktadır. '' dedi. İşte Sağlık Bakanlığı İŞKUR kura canlı izleme ekranı Youtube! İşçi sonuç: https://iscisonuc.saglik.gov.tr asil yedek isim listesi...

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