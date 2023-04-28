Sağlık Bakanlığı temizlikçi, güvenlikçi kura sonuçlarına nasıl bakılır? İŞÇİ SONUÇ: https://iscisonuc.saglik.gov.tr İL İL NİHAİ İSİM LİSTESİ PDF indir!
Sağlık Bakanlığı İŞKUR kura sonuçları belli oldu. Bu yıl İŞKUR aracılığı ile 10 bin 900 işçi alımı yapılacak. Başvurular 22-27 Mart 2023 tarihleri arasında alınmıştı. Kura çekiminin tamamlanmasının ardından sonuçlar https://iscisonuc.saglik.gov.tr internet adresinden ilan edildi. İşte Sağlık Bakanlığı İŞKUR kura çekimi sonuçları sorgulama ekranı! İşçi sonuç ekranı ile https://iscisonuc.saglik.gov.tr adresinden asil yedek isim listesine ulaşabilirsiniz. İL İL ASİL- YEDEK İSİM LİSTESİ PDF indir!
VE AÇIKLANDI! Sağlık Bakanlığı 10 bin 900 işçi alımı kura sonuçları il il açıklandı. Temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, marangoz gibi kadrolar için İŞKUR üzerinden başvurular alınmıştı. Kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edildi. Peki Sağlık Bakanlığı 10 bin 900 işçi alımı kura sonuçları nasıl öğrenilir? İşte İŞKUR İŞÇİ SONUÇ: iscisonuc.saglik.gov.tr NİHAİ İSİM LİSTESİ sorgulama ekranı!
SAĞLIK BAKANLIĞI İŞKUR KURA SONUÇLARI
Sağlık Bakanlığı 10 bin 900 işçi alımı kuraları 25 - 26 Nisan 2023 tarihlerinde çekildi. Ankara'da noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimi 09.00'da başlayıp saat 18.00'de bitti.
SAĞLIK BAKANLIĞI İŞKUR KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Kura sonuçları https://iscisonuc.saglik.gov.tr internet adresinden ilan edildi. Kura çekimi sonrası adaylar kurada adının çıkıp çıkmadığına aşağıdaki link üzerinden bakabiliyor.
İŞKUR SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
Kura çekilişi illerin trafik koduna göre sıralı şekilde, her bir il ve meslek için ayrı ayrı yapıldı.
25 Nisan 2023 (Salı) günü kura çekilişi yapılan iller:
Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir.
26 Nisan 2023 (Çarşamba) günü kura çekilişi yapılan iller:
Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis, Osmaniye, Düzce.