Esra Erol CANLI YAYIN İZLE 8 Nisan Perşembe| ATV linki YOUTUBE Şakir karısı Songül ile stüdyoda yüzleşecek! “Bir adam maddeyle beni bayılttı!”

Gülhan'ın dengesiz kararları Türkiye'yi şaşırttı! Gülhan herkesi şok etmeye devam edecek! 2. kuma olarak Fikret'e gitti! Zeynep stüdyoya gelecek! Gerçekler canlı yayında ortaya çıkacak! “KAR maskeli bir adam yatak odamıza girdi! Maddeyle beni bayılttı!” Şakir karısı Songül ile stüdyoda yüzleşecek! 3 kız arkadaş plan yaptı! 29 Mart'ta ortadan kayboldu! Kayıp olan 3 kızdan Eda'nın babası İbrahim'in gözyaşları içinde isyanı ve daha fazlası Atv Esra Erol'da canlı yayında.

Esra Erol bugün (6 Nisan Salı) neler yaşandı? Esra Erol, hafta içi her gün birbirinden farklı hikayeleri Atv ekranlarına taşımaya devam ediyor. Tecrübeli sunucunun programında yaşanan olaylar herkesi çok şaşırtıyor. Bugün yüzleşme, yıllar sonra gerçekleşen hayaller, mutluluk gözyaşları ekranlarda yer alıyor.

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3 kız arkadaş plan yaptı! 29 Mart'ta ortadan kayboldu! Kayıp olan 3 kızdan Eda'nın babası İbrahim'in gözyaşları içinde isyanı!

"Kar maskeli bir adam yatak odamıza girdi! maddeyle beni bayılttı!" Şakir karısı Songül ile stüdyoda yüzleşecek!

2. kuma olarak Fikret'e gitti! Zeynep stüdyoya gelecek! Gerçekler canlı yayında ortaya çıkacak!

Gülhan herkesi şok etmeye devam edecek! Gülhan'ın dengesiz kararları Türkiye'yi şaşırttı!

Karısı Zeynep 2. kuma olarak Fikret'e kaçtı! Zeynep'in Veysel ile ilgili herkesi şok edecek iddiası ne? Karı-koca karşı karşıya geliyor!

Anne babanın büyük şüphesi! Kocasının zoruyla sahte hocaya gitti! Kocasından boşanıp sahte hoca Ömer'e sığındı!

Dün gece neler yaşandı? Büyük aşıkların arasına kim girdi? Muammer'in son kararı ne?

Canlı yayına dakikalar kala ortalık karıştı! Asuman ile sevgilisi Sedat kaçtı!

"Karım Songül beni eterle bayıltıp, en yakın akrabamız Eren'le kaçtı" Şakir bey'in bu iddiası çok konuşulacak!

Gülhan son sözü söylemek için geliyor! Gülhan, kocası Muammer'e dönecek mi? Gülhan'ın kararı ne olacak?

Murat, gece yarısı Sedat'a kaçan karısı Asuman ile stüdyoda yüzleşecek! Murat, karısına neler söyleyecek?

27 yıllık karısı Zeynep, 2. kuma olarak Fikret'e kaçtı! Türkiye bu skandalı konuşacak!

Oğlunu kayınvalidesine bıraktı! "Terziye gidiyorum" diye evden çıktı ve ortadan kayboldu! Deniz'in annesi Belgin Hanımın isyanı ve daha fazlası Atv Esra Erol'da anlı yayınında...

Gülhan ne yapacak? Ayaklarına kapanıp yalvaran kocası Muammer'e dönecek mi? Gülhan'ın çok konuşulacak kararı ne?

Sezai'nin karısı Samira hem Sezai'ye hem de Gülhan'a meydan okumaya geliyor! Büyük yüzleşme...

Daha başka yuvaları da yıktı mı? Özellikle neden yaşlı erkeklerle görüşüyor? Güldane ile ilgili iddialar bitmiyor!



Kayıp olan Fatma'yı Esra Erol buldu! Fatma kimin yanından çıktı? Anne Şükran Hanım'ı şok edecek o isim kim?



Karısı Asuman evden kaçıp Sedat'a gitti! Sosyal medyadan koyduğu videolarla aşkını ilan etti! şok görüntüler ve Murat'ın isyanı ve daha fazlası Atv Esra Erol'da anlı yayınında...