"Var Mısın Yok Musun" atv'de! Büyük ödül: 5 Milyon TL!

Televizyon tarihinin efsane yarışması "Var Mısın Yok Musun", atv ekranlarında Esra Erol’un sunumuyla geri dönüyor: 5 milyon TL’lik dev büyük ödülün açıklandığı programda kutular yeniden açılırken, başvuru süreciyle ilgili tüm detaylar netleşti.

Televizyonun unutulmaz yarışmalarından "Var Mısın Yok Musun", yeni sezonuyla atv ekranlarında izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor.

ʺVar Mısın Yok Musunʺ yarışma programından görüntüler / Fotoğraflar Takvim arşivden alınmıştır.

ESRA EROL İLE İZLEYİCİYLE BULUŞUYOR

Uzun bir aranın ardından yeniden ekranlara dönecek olan program, bu kez başarılı sunucu Esra Erol ile izleyici karşısına çıkacak.

MİLYONLARI EKRAN BAŞINA KİLİTLEYEN FORMAT

Yayınlanan yeni tanıtım, kısa sürede büyük ilgi görürken yarışmanın geri dönüşü sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. Yıllar önce milyonları ekran başına kilitleyen formatın yeniden hayata geçmesi, izleyicilerde büyük bir heyecan yarattı.

5 MİLYON TL'LİK BÜYÜK ÖDÜL

Programda Türkiye'nin dört bir yanından gelen 22 yarışmacı, büyük ödül olan 5 milyon için yarışacak. Yarışmacılar, kutular arasındaki doğru seçimleri yaparak ilerlemeye çalışırken, her tur sonunda "banka"dan gelen tekliflerle kritik kararlar vermek zorunda kalacak.

ŞANS VE STRATEJİ İÇ İÇE

Şans ve stratejinin iç içe geçtiği yarışmada, kutular açıldıkça risk de büyüyecek. Yarışmacıların teklifleri kabul edip etmeme anları ise programın en heyecanlı dakikalarını oluşturacak.

BAŞVURULAR SÜRÜYOR

Yakında atv ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan yarışma için başvurular da sürüyor. Programa katılmak isteyenler, atv'nin resmi internet sitesi üzerinden ya da WhatsApp başvuru hattı aracılığıyla başvuru yapabiliyor. "Var Mısın Yok Musun" yarışma programının WhatsApp Başvuru Hattının numarası ise 0539 926 82 90.

