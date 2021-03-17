Esra Erol ATV CANLI YAYIN İZLE 17 Mart 2021

Esra Erol'da Atv canlı yayınında bugün, (17 Mart 2021 Çarşamba) neler yaşanıyor? Kibar ve çocukları Esra Erol'u tehdit etmeye devam ediyor! Neden öfkelendiler? Herkesten sakladıkları bir sır mı var? O isim konuşacak, 16 yıllık sır perdesi aralanacak! Esra Erol'daki itirafla ortalık karışacak! Cinayet iddialarıyla ilgili son noktayı Esra Erol koyacak! Kibar'ın kocası Ahmet'i kim öldürdü? Leyla'nın yanındaki kız kim, yanlarında başka kim var? Nerede yaşıyorlar? Leyla tüm gerçekleri canlı yayında anlatacak! Canlı yayın bitti, olanlar oldu! Atv canlı yayınında çok konuşulacak görüntüler! Hepsi ve daha fazlası Esra Erol'da canlı yayınında...

Esra Erol bugün (17 Mart 2021) neler oluyor? Esra Erol, hafta içi her gün birbirinden farklı hikayeleri Atv ekranlarına taşımaya devam ediyor. Tecrübeli sunucunun programında yaşanan olaylar herkesi çok şaşırtıyor. Bugün yüzleşme, yıllar sonra gerçekleşen hayaller, mutluluk gözyaşları ekranlarda yer alıyor.

ESRA EROL ATV CANLI YAYIN

Cinayet iddialarıyla ilgili son noktayı Esra Erol koyacak! Kibar'ın kocası Ahmet'i kim öldürdü? Kibar'ın kocası Ahmet'i kim öldürdü?

O isim konuşacak, 16 yıllık sır perdesi aralanacak! Bu itirafla ortalık karışacak!

Neden öfkelendiler? Herkesten sakladıkları bir sır mı var? Kibar ve çocukları Esra Erol'u tehdit etmeye devam ediyor!



O ilk kez konuşacak! Kocası Hakkı'yla ilgili Ayşe'den şok itiraf! Son sözü Hakkı'nın karısı Ayşe söyleyecek!



Leyla'nın yanındaki o kız kim, yanlarında başka kim var? Nerede yaşıyorlar? Leyla tüm gerçekleri canlı yayında anlatacak!



Ekim ayından beri kayıp olan Leyla'nın annesinin herkesi şok edecek anları! Canlı yayın bitti, olanlar oldu!

Bu görüntüler çok konuşulacak! Kızı Elif 23 Şubat'ta görüntülerde ortaya çıkan adamla mı kaçtı? Herkesi şok edecek o anlar!

Hafta sonu Kars'ta neler yaşandı? Yeni şahitler konuşacak, herkes şok olacak! O çadırdan canlı yayın! Son dakika! Kibar ve çocuklarından Esra Erol'a şok tehdit!

Atv ekranlarında yayınlanan ve ilginç olayları gündeme taşıyan program Esra Erol'da canlı yayınında evlilik dolandırıcılığı olayının ardından 16 yıl önce işlenen bir cinayet olayı çıktı. Halil İbrahim Bey'in programa katılarak, birkaç ay önce evlendiği Kibar Ünvar isimli kadının 85 bin lira parasını alıp kayıplara karıştığını söylemesi ile başlayan olaylar zincirinde, 16 yıl önce Kibar Hanım'ın eşinin şüpheli şekilde hayatını kaybettiğinin ortaya çıkması işleri karıştırdı.

KİBAR ÜNVAR KATİL Mİ?

Kibar Ünvar katil mi sorusunun yanıtı gündemine oturdu.

Kibar Ünvar hakkında gündeme gelen iddiaları yalanlasa da bütün oklar kendisini gösteriyor. Diğer yandan Esra Erol'da canlı yayınında Esra Erol'un cinayetle suçlanan Kibar Ünvar'ın çocukları tarafından tehdit edildiği ortaya çıktı.

Hakkı "Karım Ayşe'yi boşamam Hanım benim sevgilim" dedi! Hanım şimdi ne yapacak? Evdeki fırını aldı, Hakkı'ya kaçtı!



Çocuklarını, kocasını bıraktı! 3 yıl önce "Hastaneye gidiyorum" diye evden çıktı, ortadan kayboldu! 3 yıldır hiçbir haber alınamayan Semahat'ın ailesinin feryadı!



19 yaşındaki Leyla 9 Ekim'de ortadan kayboldu! Anne Minet Hanım'ın gözyaşları içinde feryadı ve çok daha fazlası Atv Esra Erol'da programında...