Yerli otomobilin teknik özelliklerini Otomotiv Test Uzmanı Doğan Kabak anlattı 28.12.2019 11:08

Türkiye'nin ilk yerli otomobili dün Gebze'de gerçekleşen büyük bir törenle Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın tarafından tanıtıldı. Televizyonların son dakika olarak aktardığı tanıtımda, biri SUV diğeri SEDAN olmak üzere iki otomobil modeli gösterildi. Dünya çapında "trend topic" olan Türkiye'nin otomobili, #Yerlioto hashtagi ile dünya gündeminde ilk sıralarda yerini aldı. Otomotiv Test Uzmanı Doğan Kabak yerli otomobil tanıtım lansmanına katılarak yerli otomobili yerinde inceledi. Kabak, ''Gelecekte yollarda sadece elektrikli otomobilleri göreceğiz. Bu işe bugünden başlamak ilerde bize ARGE ve üretim açısından çok büyük faydalar sağlayacak. Tesla 10 yıllık bile bir geçmişe sahip değil ama şu anda dünya markalarıyla rekabet edebiliyor. Biz tek bir kişiyle değil bir ülke olarak bu sektöre giriyoruz. Bence yerli otomobil dünya markalarıyla rekabet edebilecek seviyede.'' açıklamasında bulundu. İşte Doğan Kabak'ın yerli otomobil ile ilgili çarpıcı açıklamaları...