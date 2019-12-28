Yerli otomobil Almanları rahatsız etti! DW'den yerli otomobile karalama kampanyası 28.12.2019 10:43

Türkiye tarihi bir törenle Başkan Erdoğan liderliğinde yerli otomobilini tanıttı. Türkiye'nin tanıtımının ardından Alman haber ajansı milli projeye karşı saldırıya geçti.

Türkiye'ye hiçbir yatırım yapmayan Alman otomobil markaları yıllarca milyar eurolar kazandı.

Bu gidişata dur demek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla harekete geçildi ve Türkiye'nin yerli otomobili yapıldı.

ALMANLARIN KARALAMA KAMPANYASI

Büyük bir emeğin ürünü olan yerli otomobiller, tanıtıldığı an itibarıyla Almanların hedefi haline geldi.

Alman Deutsche Welle, Türkiye'nin yerli otomobilinin dünya pazarlarında dikkat çekecek bir marka olmayacağına dair bir haber servis etti.



