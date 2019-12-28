Haberler Video Yerli otomobil Almanları rahatsız etti! DW'den yerli otomobile karalama kampanyası

Yerli otomobil Almanları rahatsız etti! DW'den yerli otomobile karalama kampanyası

28.12.2019 10:43

Türkiye tarihi bir törenle Başkan Erdoğan liderliğinde yerli otomobilini tanıttı. Türkiye'nin tanıtımının ardından Alman haber ajansı milli projeye karşı saldırıya geçti.


Türkiye'ye hiçbir yatırım yapmayan Alman otomobil markaları yıllarca milyar eurolar kazandı.

Bu gidişata dur demek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla harekete geçildi ve Türkiye'nin yerli otomobili yapıldı.

ALMANLARIN KARALAMA KAMPANYASI
Büyük bir emeğin ürünü olan yerli otomobiller, tanıtıldığı an itibarıyla Almanların hedefi haline geldi.

Alman Deutsche Welle, Türkiye'nin yerli otomobilinin dünya pazarlarında dikkat çekecek bir marka olmayacağına dair bir haber servis etti.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Otomobil Videoları