Son dakika... TOGG'dan yerli otomobil paylaşımı! İşte Türkiye'nin yerli otomobili’nin markalaşma süreci 03.01.2020 14:41

TOGG, Türkiye'nin milli gururu yerli otomobil için yeni bir video paylaştı. Resmi Twitter adresinden yaptığı paylaşımda, yerli otomobilin markalaşma sürecinin nasıl ilerleyeceği anlatıldı.

TOGG, Türkiye'nin milli gururu yerli otomobil için yeni bir video paylaştı. Resmi Twitter adresinden yaptığı paylaşımda, yerli otomobilin markalaşma sürecinin nasıl ilerleyeceği anlatıldı.