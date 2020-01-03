Son dakika... TOGG'dan yerli otomobil paylaşımı! İşte Türkiye'nin yerli otomobili’nin markalaşma süreci

TOGG, Türkiye'nin milli gururu yerli otomobil için yeni bir video paylaştı. Resmi Twitter adresinden yaptığı paylaşımda, yerli otomobilin markalaşma sürecinin nasıl ilerleyeceği anlatıldı.
TOGG, Türkiye'nin milli gururu yerli otomobil için yeni bir video paylaştı. Resmi Twitter adresinden yaptığı paylaşımda, yerli otomobilin markalaşma sürecinin nasıl ilerleyeceği anlatıldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.