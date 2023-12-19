Yıl ortasında liste fiyatının üstünde satılan sıfır araçlarda, yıl sonunda rüzgar tersine döndü. Stoklarını bitirmeyi amaçlayan otomobil firmaları, sıfır araçlarda yüksek oranlarda indirimler uygulamaya başladı. Firmaların yaptığı indirimleri değerlendiren İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği Başkan Yardımcısı Hasan Görkem Konu, "Ticaret Bakanlığımızın 6 ay 6 bin kilometreyle ilgili almış olduğu karardan sonra binicilerin sıfır araç satamaması, üç araçtan fazla satamaması kararı süreci tetikledi. Aynı zamanda bu karardan sonra otomotiv yatırım aracı olmaktan çıktı. Vatandaş, yatırım amaçlı özellikle sıfır araç alımını durdurdu. Distribütörlerin de son dönemlerde elinde stok birikmiş oldu. Ve bu stokları eritmek için ciddi kampanyalar yapıldı. Şu an yüzde 20-25 oranlarında indirimlere gidilmiş oldu. Dolayısıyla bu hem sıfır araçta hem de ikinci elde fiyatların düşmesine sebep oldu" dedi.