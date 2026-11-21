Emekli zammında 6 aylık enflasyon ve refah payı hesaplandı! En düşük maaş için masadaki yeni rakamlar ortaya çıktı
Sosyal Güvenlik Uzmanı İsmet Çetinkaya, en düşük emekli maaşı için masadaki altı zam senaryosunu değerlendirdi. Yalnızca enflasyon farkıyla 25 bin 959 TL olacak taban maaşın, refah payı ve seyyanen zam formülleriyle 35 bin 959 TL bandına kadar çıkabileceği hesaplanıyor. Çetinkaya, mevcut bütçe koşullarında 30 bin TL civarındaki senaryoların öne çıktığını belirtti.
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