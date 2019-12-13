Müge Anlı'da son dakika gelişmesi! Açıklamalarıyla Türkiye'nin gündemine yerleşen Zeynep Ergül, 5 aydır kayıp olan 19 yaşındaki kızı Fatma Bozkurt'un bulunması için Müge Anlı'ya çıkmıştı. Zeynep Hanım, ağabeyinin eski eşi Ercan Bey'i bıçakladığını söylemişti. Bıçaklama olayını inceyen Gaziantep Asayiş Amirliği'nin 3 aydır kayıp olan ve ölüm şüphesi duyulan Mehmet Muharrem Elbay'ın kaybolması ile bu bıçaklanma olayının bağlantısı olduğu üzerinde durmuştu. 13 Aralık Müge Anlı canlı yayınında Zeynep Ergül'ün evine jandarma ekipleri geldi ve Ergül, eski eşinin bıçaklanması ile ilgili ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. İşte Müge Anlı'da son dakika gözaltı gelişmesi!
Son dakika: Müge Anlı canlı yayınında gözaltı! Jandarma ekiplerinden Zeynep Ergül'e büyük şok!13.12.2019 11:52
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