Müge Anlı'da Ayşe Altuntaş'ın kaybı ile ilgili sıcak gelişme!

16.06.2020 11:02

18 Temmuz günü esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolan 4 çocuk annesi Ayşe Altuntaş, son olarak kuzeni Mehmet Taşdelen ile görüştü. Mehmet Taşdelen, Müge Anlı canlı yayınında 42 yaşındaki Ayşe Altuntaş ile birlikte, kaybolduğu günün sabahı İstanbul Sultangazi'de bulunan Pirinçci mevkiindeki ormanlık bölgeye gidip cinsel ilişkiye girdiğini itiraf etmişti. Müge Anlı'nın aktardığı son dakika bilgisine göre Ayşe Altuntaş cinayetiyle ilgili baş şüpheli Mehmet Taşdelen, gece düzenlenen operasyon ile gözaltına alındı.