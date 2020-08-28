Müge Anlı'daki Şiar Kılıç olayında son dakika gelişmeleri... Müge Anlı tüyler ürperten Şiar Kılıç cinayetinde yeni gelişmeleri Atv canlı yayınında aktarıyor. 9 yaşındaki Şiar Kılıç'ın ölümüyle ilgili canlı yayında gelen itiraf üzerine Gülüzar Amanet ve sevgilisi Hami Kıcı gözaltına alındı. Peki Hami ve Gülüzar'a ne oldu? Şiar Kılıç olayında yeni bir itiraf geldi mi? Müge Anlı canlı yayında Şiar Kılıç'ın nasıl öldüğüne dair açıklamalarda bulundu. İşte merak edilen olayda flaş gelişme...
Şiar Kılıç'ın ölümündeki korkunç gerçek ortaya çıktı! Küçük Şiar annesi Gülüzar'ı Hami'den korumak isterken...
28.08.2020 10:44
- Şiar Kılıç'ın ölümündeki korkunç gerçek ortaya çıktı! Küçük Şiar annesi Gülüzar'ı Hami'den korumak isterken...
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