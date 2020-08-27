Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 4 ay önce Sakarya'da esrarengiz bir şekilde çıkan yangında hayatını kaybeden 9 yaşındaki Şiar Kılıç'ın ölümü konusu işleniyor. Müge Anlı, 27 Ağustos 2020 Atv canlı yayınında Gülüzar Amanet ve sevgilisi Hami Kıcı'nın Şiar Kılıç'ı nasıl öldürdüğünü açıkladı. Cinayet itirafları sonrasında Müge Anlı, olayın programda daha öncelikli işlenmesine vesile olan doktoru canlı yayına bağladı. İşte Şiar Kılıç olayının seyrini değiştiren doktorun canlı yayında yaptığı açıklama...
Şiar Kılıç olayının seyrini değiştiren doktor konuştu: Onlar olduğunu görünce...
27.08.2020 13:26
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