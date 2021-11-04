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Nurgül Beyhan cinayetinde gizli tanıktan ''Kiralık katil'' itirafı!

Nurgül Beyhan cinayetinde gizli tanıktan ''Kiralık katil'' itirafı!
04.11.2021 19:37
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Müge Anlı'daki Nurgül Beyhan cinayetinde 'kiralık katil' itirafı her şeyi tersine döndürdü! Gizli tanık sözleriyle şoke etti üstüne bir de isim verdi! Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında faili meçhul cinayetler, kayıplar ve yıllardır hasret çeken aileler yaşantıları ile gündemi belirliyor. Müge Anlı son bölümde ele alınan Nurgül Beyhan cinayetinde katil için çember daralıyor. Nurgül Beyhan'ın kızının şüphelerinin ardından ortaya gizli tanık tarafından atılan iddia herkesi şaşkına çevirdi.

Müge Anlı ile Tatlı Sert Videoları