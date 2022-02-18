Haberler Müge Anlı ile Tatlı Sert Videoları Türkücü sevgilisi Cüneyt tarafından defalarca dolandırılan Safiye Çallı'nın İsveçli sevgilisi Martin Müge Anlı canlı yayında...

Türkücü sevgilisi Cüneyt tarafından defalarca dolandırılan Safiye Çallı'nın İsveçli sevgilisi Martin Müge Anlı canlı yayında...

Türkücü sevgilisi Cüneyt tarafından defalarca dolandırılan Safiye Çallı'nın İsveçli sevgilisi Martin Müge Anlı canlı yayında...
18.02.2022 14:25

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Müge Anlı'da yan yanalar! Türkücü sevgilisi Cüneyt tarafından defalarca dolandırılan Safiye Çallı'nın son sosyal medya aşkı İsveçli Martin Atv Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınına katıldı. Kendisinden 15 yaş büyük Safiye Çallı'yı dolandırması ile akıllara kazınan türkücü Cüneyt'in sözleri geçtiğimiz günlerde herkesi çileden çıkartmıştı. Başkasıyla nişanlandığı ortaya çıkan Cüneyt'in yeniden Safiye'yi kandırması üzerine Safiye'nin de bir başkasının duyguları ile oynadığı gün yüzüne çıkmıştı. Bugün yeni bir gelişme yaşandı. Safiye Çallı'nın yeni bir aşka yelken açtığı yönündeki iddialar gündeme bomba gibi düştü. Son sosyal medya aşkı İsveçli Martin Müge Anlı canlı yayınında Safiye Çallı ile bir araya geldi. İşte yaşananlar...

Müge Anlı ile Tatlı Sert Videoları
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