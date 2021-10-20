Nurgül Beyhan kimdir? Yasak ilişki mi cinayete sebep oldu! ''Evlilik dışı beraberlik'' detayı şoke etti

NURGÜL BEYHAN KİMDİR?

Nurgül Beyhan cinayetinde katil kim? Nurgün Hanım'ın kayınvalidesi Raziye Hanım konuştu. Raziye Hanım, korkudan gelinine bir şey diyemediğini söyleyip gelininin huyunun iyi olmadığını, hep gezdiğini, gelininin kayınpederini dövmeye kalktığını, saygısız olduğunu, hala nasıl sabır ettiğini merak ettiğini belirtti. Raziye Hanım, evdeki asansörün söküldüğünü, satmak için söküldüğünü, torunu Ali'nin zaten kaç defa evdeki bilgisayarı, televizyonu götürdüğünü, sürekli annesine saldırdığını, bu cinayeti de gelininin oğlu Ali'nin yaptığını, başka kimsenin yapamayacağını söyledi. Nurgül Beyhan'ın görümcesi konuştu. Senem Hanım, babası Fransa'dan gelince bile Ali'yi almayalım eve dediğini, annesine çok çektirdiğini, yüzünü bile görmek istemediğini, babasının son bir şans verelim dediğini anlattı. Müge Anlı, Senem Hanım'ın da kaçıp canını kurtarmasını isteyip Ali'nin tedavi görmesi gerektiğini, zorla kimseye bu şeylerin içirilmediğini vurguladı. Cinayete kurban giden kadının eşi canlı yayında... Yaşar Bey, kardeşinin eşini bilerek vurduğuna inanmadığını ama sonuçta vurduğunu, oğlunun da kardeşini öldürmüş olduğunu ama ailesinin eşin ile barışma demediğini söyledi. Yaşar Bey stüdyoya annesinin "Gelinim benden 5000 Euro istedi, sevgilimle tatile gideceğim dedi" söylemi için geldiğini, kendisinin kimsenin iffeti için hiçbir zaman bir şey demediğini, annesinin kendisine de "Yusuf'a sahip çık" dediğini, kendisinin bir şey yapamadığını, Yusuf'u takmayın ama önleminizi alın dediğini belirtti.