Müge Anlı’daki Nurgül Beyhan cinayetinde ’kiralık katil’ itirafı her şeyi tersine döndürdü! Gizli tanıktan şok sözler bir de isim verdi

Ardı arkası kesilmeyen iddialara bugün bir yenisi daha eklendi. Kerem Bey, ablasının cinayetinde suçlunun kim olabileceğini sorunca yayına bağlanan Abdullah Bey, eğer cinayet Hacı Abbas'ın apartmanında işlenmiş olsaydı bu apartmana yabancı kimse girmiyor diye düşüneceğini, bu cinayetin aile içinde araştırılmasını istedi. Müge Anlı, bu nedenle de polisin apartmana giren yabancı bir kişiyi bulamadığına dikkat çekti. Abdullah Bey, bu cinayetin kesinlikle aile içinde yapılmış olduğunu yineledi.