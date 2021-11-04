Müge Anlı'daki Nurgül Beyhan cinayetinde 'kiralık katil' itirafı her şeyi tersine döndürdü! Gizli tanıktan şok sözler bir de isim verdi
Müge Anlı'daki Nurgül Beyhan cinayetinde 'kiralık katil' itirafı her şeyi tersine döndürdü! Gizli tanık sözleriyle şoke etti üstüne bir de isim verdi! Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında faili meçhul cinayetler, kayıplar ve yıllardır hasret çeken aileler yaşantıları ile gündemi belirliyor. Müge Anlı son bölümde ele alınan Nurgül Beyhan cinayetinde katil için çember daralıyor. Nurgül Beyhan'ın kızının şüphelerinin ardından ortaya gizli tanık tarafından atılan iddia herkesi şaşkına çevirdi.
Müge Anlı'daki Nurgül Beyhan cinayetinde 'kiralık katil' itirafı her şeyi tersine döndürdü! Gizli tanıktan şok sözler geldi, bir de isim verdi. Olay, 1 Ağustos 2020 tarihinde Bağcılar'da gerçekleşti. 4 çocuk annesi Nurgül Beyhan cinayete kurban gitti.
Katili henüz bulunamayan Nurgül Beyhan'ın aile içi kavga nedeniyle öldürüldüğü düşünülüyordu.
Ardı arkası kesilmeyen iddialara bugün bir yenisi daha eklendi. Kerem Bey, ablasının cinayetinde suçlunun kim olabileceğini sorunca yayına bağlanan Abdullah Bey, eğer cinayet Hacı Abbas'ın apartmanında işlenmiş olsaydı bu apartmana yabancı kimse girmiyor diye düşüneceğini, bu cinayetin aile içinde araştırılmasını istedi. Müge Anlı, bu nedenle de polisin apartmana giren yabancı bir kişiyi bulamadığına dikkat çekti. Abdullah Bey, bu cinayetin kesinlikle aile içinde yapılmış olduğunu yineledi.
Nurgul Beyhan'ın kızı Senem Beyhan bugün Müge Anı canlı yayınında yaptığı açıklamalarla şoke etti. Aile içi yaşanan olaylara şüpheli yeni bir iddia daha eklendi. Aile içinde yaşanan iki benzer cinayet kafaları karıştırdı. Nurgül Beyhan'ın kızı Senem Beyhan, Müge Anlı'ya 40 yıl önce dedesi tarafından Nurgül Beyhan'ın kuzeninin infazının gerçekleştirildiğini söyledi. Yasak ilişkileri nedeni ile evden kaçtığı için boğarak öldürüldüğü iddia edilen kuzen ile Nurgül Beyhan'ın ölümü arasında bağ var mı?