Müge Anlı annesiyle anısını anlattı izleyici duygulandı! Ayşe Yücel'in hikayesi Müge Anlı'yı derinden üzdü 24.03.2020 16:20

Müge Anlı annesiyle anısını anlattı sosyal medya onu konuştu. Hafta içi her gün Atv ekranlarında izleyicisi ile buluşan Müge Anlı, Ayşe Yücel'in hayat hikayesine derinden üzüldü. 3 yaşındaki oğlu Durdu'yu, bundan tam 27 yıl önce Kırşehir'de yerini hatırlayamadığı bir sokağa bıraktığını söyleyen Ayşe Yücel, şu anda 30 yaşlarında olan oğlunu bulmak için Müge Anlı'dan yardım istedi. Kısa sürede Müge Anlı WhatsApp ihbar hattına Türkiye'nin her yerinden konuyla ilgili bilgi geldi. Müge Anlı ve ekibi, titiz çalışmaları sonucunda canlı yayında kısa bir süre içerisinde acılı anneye müjdeli haberi verdi. Ayşe Hanım'ın oğlu Duru bulundu ancak biyolojik annesi ile görüşmek istemediğini ifade etti. Yaşanan son dakika gelişmesi sonrası Müge Anlı annesiyle bir anısını anlattı... Ayşe Yücel'in hikayesi ile gözyaşlarına boğulan izleyiciler Müge Anlı'nın annesi ile anısını duyduktan sonra kendi çocukluklarına gitti. İşte 24 Mart Müge Anlı son bölümde yaşananlar!