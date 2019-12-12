Müge Anlı'daki Zeynep Ergül olayında son dakika gelişmesi: Mehmet Muharrem Elbay'ı asit dökerek... 12.12.2019 16:32

Müge Anlı'daki Zeynep Ergül'ün Mehmet Muharrem Elbay hakkında ortaya attığı iddialar kan dondurmaya devam ediyor. İkinci Palu ailesi vakası olma yolunda ilerleyen Mehmet Muharrem Elbay'ın kaybındaki sır perdesi git gide aralanıyor. Müge Anlı, canlı yayında polise gelen ihbar mektubunu tüm ayrıntıları ile anlattı. Zeynep Ergül'ün abisi Cahit Ergül hakkında iddiaları ise herkesi şoke etti. 12 Aralık Müge Anlı canlı yayınında Zeynep Ergül'ün abisi Cahit Ergül iddialara bakın nasıl cevap verdi...

Müge Anlı'nın bugünkü yayınında polise posta yoluyla gelen bir ihbar olduğunu söyleyen Müge Anlı, iddiaları yayına taşıdı. Anlı, gelen mektubun detaylarını paylaşırken; bunun hedef şaşırtma amacı taşıyabileceğini de aktardı. Öte yandan, Zeynep Ergül'ün ağabeyi Cahit Bey'den kardeşinin iddialarına sert bir yanıt geldi. İşte, 12 Aralık Perşembe Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölümde yaşananlar ve son dakika haberinin detayları...