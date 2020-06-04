Müge Anlı ile Tatlı Sert'in 4 Haziran Perşembe tarihli programında 40 yıllık hasret sona erdi. Müge Anlı'nın programına başvuran Saliha Barutçu oğlu Zülfikar Şah Yılmaz'la yıllar sonra telefonda görüştü. Seneler sonra oğlunun sağ olduğunu ve birde torunu olduğunu öğrenen anne gözyaşlarını tutamadı. İşte o anlar...
Saliha Barutçu'nun oğlu Zülfikar Almanya'da bulundu! Anne oğlun 40 yıllık hasreti sona erdi
04.06.2020 11:22
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