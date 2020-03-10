Müge Anlı'da 51 yıl sonra gerçekleşen kavuşma! 'Doğumdan sonra öldü sanıyordum' 10.03.2020 13:51

Müge Anlı canlı yayınında yarım asır sonra gelen kavuşma ATV ekranlarında duygusal anlara neden oldu. Almanya’da doğdu, İngiltere’de yaşadı, Müge Anlı ve ekibi sayesinde Türkiye’de annesini buldu! Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (10 Mart Salı) 51 yıl önce Almanya’da doğan Bigrit Allprot’un mucize gibi olan kavuşma öyküsü damga vurdu. İşte 10 Mart Müge Anlı'daki Bigrit Allprot’un hikayesi ve annesine kavuşma anı!

Müge Anlı'da büyük kavuşma. Çiler Atış ya da kendisini yetiştiren ailenin verdiği isimle Birgit, hiç görmediği annesine kavuşmak için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına İngiltere'den katıldı.

Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (10 Mart Salı) 51 yıl önce Almanya'da doğan Bigrit Allprot'un mucize gibi olan kavuşma öyküsü damga vurdu.

Almanya'da doğup İngiltere'de yaşamını sürdüren Bigrit Allprot (51) hiç görmediği annesini bulmak için dün(9 Mart) yayına geldi. Annesinin İstanbul, Fatih nüfusuna kayıtlı Sevinç Atış olduğunu öğrenen Bigrit'in çocukluğu hep aile özlemiyle geçmişti.

Annesini bulmak için yayına geldiğinde "Annemi tanımak, köklerimi öğrenmek istiyorum. Belki bir babam var, bir kardeşim var. Onları tanımak, bilmek istiyorum. Ben bir aile insanıyım, çocuklarım torunlarım var ailem daha da genişlesin istiyorum" diyerek Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi.

Bugün ise canlı yayında yarım asırdır görmediği annesinin ve iki erkek kardeşinin olduğunu öğrendi. Annesi Sevinç Hanıma ve kardeşi Serdal Beye kavuştu.

Annesi Sevinç Hanım, "Ben bir kız çocuğum olduğunu bilmiyordum, bana doğum yaptıktan sonra hastanede öldüğünü söylediler. Almanca bilmediğim için söylenene inandım. Şimdi ise çok şaşkınım, çok mutluyum neler söyleyeceğimi bilmiyorum. Ama bundan sonra ayrılmayacağımıza söz veriyorum" diyerek 51 yıl sonra bulduğu kızı Bigrit'i Yalova'daki evine götürmek istediğini söyledi.