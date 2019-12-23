Müge Anlı'daki avukat Rahmi Özkan'ın acı günü! 23 Aralık Müge Anlı canlı yayınında son dakika gelişmesi 23.12.2019 10:37

Müge Anlı canlı yayınında izleyiciyi güldüren ve bilgileri ile esrarengiz olaylara ışık tutan avukat Rahmi Özkan'ın torunu Deha Reha Uğur hayatını kaybetti. Henüz 13 yaşında olan Deha Uğur Özkan'ın bir süredir tedavi gördüğü ortaya çıktı. Müge Anlı acı haberi 23 Aralık Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında paylaştı.