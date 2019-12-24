Gaziantep Cinayet Büro Amirliği, 3 yıldır kayıp olan ve ölüm şüphesi duyulan Mehmet Muharrem Elbay olayında Ergül ailesinden dört kişiyi cinayet suçundan tutuklayarak cezaevine göndermişti. Kızını aramak için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Zeynep Ergül ise, gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılmıştı. Zeynep Hanım'ın yakın çevresine Ağabeyi Cahit Ergül'ün bıçakladığını, Mehmet Muharrem Elbay'ı ağabeyi Cahit Ergül'ün öldürdüğü sonrasında kuyuya atarak asitle yaktığını söylediği öne sürülmüştü. Bu iddialar doğrultusunda cinayeti aydınlatan Gaziantep Emniyeti Cinayet Büro şimdi ise azmetticinin peşinde. .. Zeynep Ergül'ün iddiası ablası Leyla Deniz'in azmettirici olduğu yönündeydi. ''Azmettiricilikle'' suçlanan Leyla Deniz'in evi Jandarma ekipliği arandı! Leyla Deniz, daha sonra ifadesi alınmak üzerine emniyete götürüldü. Leyla Deniz ifadesi alınmak üzere emniyete götürülmeden önce Müge Anlı kameralarına konuştu. İşte Leyla Deniz'in röportajda anlattıkları...
Müge Anlı'da, Zeynep Ergül'ün ''Azmettiricilikle'' suçladığı kardeşi Leyla Deniz konuştu!24.12.2019 12:24
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