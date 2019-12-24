Özdemir çifti 23 yıl önce nikahsız dünyaya getirdikleri ve sokağa bıraktıkları çocuklarını arıyorlardı. Neşat Özdemir, 2 ve 6 yaşındaki kızları Seda ve Kibar'ı sokağa bırakmıştı. Anne Şengül Özdemir kızları için gözyaşları dökmüştü. Seda ve Kibar aileleriyle görüşmek istemediklerini söyledi. Evlat alındığı aile tarafından Özge ismi verilen Seda ailesinin çağrılarına daha fazla kayıtsız kalamadı. Özdemir ailesi yıllar sonra yedikleri yemekte hasret giderdi. Mutlu aile tablosu görenleri duygulandırdı.
Müge Anlı'da Özge ve kardeşlerinin 23 yıl sonra ilk aile yemeği! |Video24.12.2019 12:32
- Müge Anlı'da Özge ve kardeşlerinin 23 yıl sonra ilk aile yemeği! |Video
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