Haberler Video Atv Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölüm izle 24 Aralık! Mehmet Muharrem Elbay cinayetinde son dakika gelişmesi

Atv Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölüm izle 24 Aralık! Mehmet Muharrem Elbay cinayetinde son dakika gelişmesi

24.12.2019 14:51

Müge Anlı canlı yayınında gelen cinayet itirafının ardından 24 Aralık Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında şok gelişmeler yaşandı.​Türkiye gündemini sarsan Mehmet Muharrem Elbay cinayetinin kan donduran detayları ortaya çıkmaya devam ediyor. Müge Anlı son bölümde neler yaşandı merak ediyorsanız, 24 Aralık Müge Anlı son bölümü tek parça full kesintisiz izleyebilir, detayları haberimizden takip edebilirsiniz!


Özge ve kardeşlerinin 23 yıl sonra ilk aile yemeği! ''Azmettiricilikle'' suçlanan Leyla Deniz'in evi arandı! Zeynep Ergül'ün suçladığı kardeşi Leyla Deniz konuştu!

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Müge Anlı ile Tatlı Sert Videoları