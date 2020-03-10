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Müge Anlı'da 51 yıl sonra gerçekleşen kavuşma! 'Doğumdan sonra öldü sanıyordum'

Müge Anlı canlı yayınında yarım asır sonra gelen kavuşma ATV ekranlarında duygusal anlara neden oldu. Almanya'da doğdu, İngiltere'de yaşadı, Müge Anlı ve ekibi sayesinde Türkiye'de annesini buldu! Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (10 Mart Salı) 51 yıl önce Almanya'da doğan Bigrit Allprot'un mucize gibi olan kavuşma öyküsü damga vurdu. İşte 10 Mart Müge Anlı'daki Bigrit Allprot'un hikayesi ve annesine kavuşma anı!

10.03.2020 13:47 - Son Güncelleme: 10.03.2020 14:05
Müge Anlı'da 51 yıl sonra gerçekleşen kavuşma! 'Doğumdan sonra öldü sanıyordum'

Müge Anlı'da büyük kavuşma. Çiler Atış ya da kendisini yetiştiren ailenin verdiği isimle Birgit, hiç görmediği annesine kavuşmak için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına İngiltere'den katıldı.

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Müge Anlı'da 51 yıl sonra gerçekleşen kavuşma! 'Doğumdan sonra öldü sanıyordum'

Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (10 Mart Salı) 51 yıl önce Almanya'da doğan Bigrit Allprot'un mucize gibi olan kavuşma öyküsü damga vurdu.

Müge Anlı'da 51 yıl sonra gerçekleşen kavuşma! 'Doğumdan sonra öldü sanıyordum'

Almanya'da doğup İngiltere'de yaşamını sürdüren Bigrit Allprot (51) hiç görmediği annesini bulmak için dün(9 Mart) yayına geldi. Annesinin İstanbul, Fatih nüfusuna kayıtlı Sevinç Atış olduğunu öğrenen Bigrit'in çocukluğu hep aile özlemiyle geçmişti.

Müge Anlı'da 51 yıl sonra gerçekleşen kavuşma! 'Doğumdan sonra öldü sanıyordum'

Annesini bulmak için yayına geldiğinde "Annemi tanımak, köklerimi öğrenmek istiyorum. Belki bir babam var, bir kardeşim var. Onları tanımak, bilmek istiyorum. Ben bir aile insanıyım, çocuklarım torunlarım var ailem daha da genişlesin istiyorum" diyerek Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi.

Müge Anlı'da 51 yıl sonra gerçekleşen kavuşma! 'Doğumdan sonra öldü sanıyordum'

Bugün ise canlı yayında yarım asırdır görmediği annesinin ve iki erkek kardeşinin olduğunu öğrendi. Annesi Sevinç Hanıma ve kardeşi Serdal Beye kavuştu.

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