Müge Anlı'da 51 yıl sonra gerçekleşen kavuşma! 'Doğumdan sonra öldü sanıyordum'
Müge Anlı canlı yayınında yarım asır sonra gelen kavuşma ATV ekranlarında duygusal anlara neden oldu. Almanya'da doğdu, İngiltere'de yaşadı, Müge Anlı ve ekibi sayesinde Türkiye'de annesini buldu! Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (10 Mart Salı) 51 yıl önce Almanya'da doğan Bigrit Allprot'un mucize gibi olan kavuşma öyküsü damga vurdu. İşte 10 Mart Müge Anlı'daki Bigrit Allprot'un hikayesi ve annesine kavuşma anı!
10.03.2020 13:47
- Son Güncelleme: 10.03.2020 14:05
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