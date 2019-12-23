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Müge Anlı son bölümde Mehmet Muharrem Elbay cinayetinin kan donduran detayları!

23.12.2019 13:45

Müge Anlı bir cinayeti daha aydınlattı. Atv'nin sevilen yüzü Müge Anlı, 23 Aralık Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölümde 2017 yılında işlenen Mehmet Muharrem Elbay cinayetinin kan donduran ayrıntılarını aktardı. Üç yıl önce kayıp olarak aranan ve kendisinden hiçbir haber alınamayan Mehmet Muharrem Elbay'ın cinayetinde 4 zanlı tutuklandı. Serbest bırakılan Zeynep Ergül'dan yeni bir iddia geldi. İşte 23 Aralık Müge Anlı son bölümde son dakika cinayet gelişmesi!


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