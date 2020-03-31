Müge Anlı migren ağrısı nedeniyle yıllardır gittiği hastanede başından geçen bir olayı anlatarak vatandaşların da yaşayabileceği zorluklara dikkat çekmek isterken provake edilmeye çalışıldı. Yaşanan olay sonrası Ahaber'e konuşan tecrübeli sunucu Müge Anlı, duyduğu üzüntüyü açıklarken,'Kendimi yanlış ifade etmişsem de özür dilerim' dedi. İşte 31 Mart Atv canlı yayınında Müge Anlı'nın sağlık çalışanları hakkındaki açıklaması!
Müge Anlı canlı yayında bir kez daha açıkladı! Provoke edilmek istenen Müge Anlı'nın sağlık çalışanlarına sözleri...31.03.2020 11:05
- Müge Anlı canlı yayında bir kez daha açıkladı! Provoke edilmek istenen Müge Anlı'nın sağlık çalışanlarına sözleri...
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