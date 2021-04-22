Kuruluş Osman'ın Dündar Bey'i Ragıp Savaş ve eşi Müge Anlı'da! Annelerini kaybeden çiftin anlamlı ziyareti Atv canlı yayınına damga vurdu. İkinci sezonunda da seyirciden büyük ilgi gören ve reytinglerin zirvesinden inmeyen Kuruluş Osman dizisindeki performansı ile dikkat çeken başarılı oyuncu Ragıp Savaş ve eşi, Müge Anlı ile Tatlı Sert ekranlarında Müge Anlı hayranı olan annelerinin hayrına 23 Nisan'ı bir vesile olarak gördüler ve ihtiyacı olan çocuklara tablet yardımında bulundular. Covid - 19 nedeniyle kaybettiği kayınvalidesi için Ramazan gününde yaptıkları yardımla 'Allah razı olsun' dedirten Ragıp Savaş ve eşi, Müge Anlı'nın teklifi üzerine stüdyoda kaldı. İşte o anlar...

Oyuncu Ragıp Savaş ve eşi stüdyoya geldi. Ragıp Bey, kayınvalidesinin korona sebebi ile vefat ettiğini söyledikten sonra kayınvalidesinin Müge Anlı'yı çok sevdiğini bir isteği olduğunu dile getirdi. Ragıp Bey'in eşi, annesi Sevinç Avcılar'ın hemşire olduğunu, çocukları çok sevdiğini, yardım etmek istediklerini belirterek stüdyoya getirdikleri tabletleri çocuklara ulaştırmasını Müge Anlı'dan rica etti.