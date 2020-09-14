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Hukukçular Aleyna Çakır olayı için konuştu!

Hukukçular Aleyna Çakır olayı için konuştu!
14.09.2020 14:16

Müge Anlı, Aleyna Çakır olayında son dakika gelişmeleri ile Türkiye'yi Atv canlı yayınına kilitledi. Aleyna Çakır'ın ses kaydı ortaya çıktı. Hukukçular Aleyna Çakır olayı için konuştu. İşte detaylar...


Müge Anlı ile Tatlı Sert Videoları