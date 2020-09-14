Müge Anlı, Aleyna Çakır olayında son dakika gelişmeleri ile Türkiye'yi Atv canlı yayınına kilitledi. Aleyna Çakır'ın ses kaydı ortaya çıktı. Hukukçular Aleyna Çakır olayı için konuştu. İşte detaylar...
Hukukçular Aleyna Çakır olayı için konuştu!
14.09.2020 14:16
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