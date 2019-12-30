Hatice Ergül, Mehmet Elbay'ın ceset parçalarının gömüldüğü yerleri gösterdi 30.12.2019 13:42

Müge Anlı'da son dakika Mehmet Elbay cinayeti itirafı! Mehmet Muharrem Elbay cinayetinde günler geçtikçe tüyleri diken diken eden ayrıntılar ortaya çıkıyor. Vahşice öldürülüp parçalar halinde gömülen Muharrem Elbay'ın kemik parçaları geçen hafta bulundu. Zeynep Ergül'den sonra olayın detayları ile ilgili en çarpıcı açıklamalar Hatice Ergül'den geldi. Ceset parçalarının nereye gömüldüğünü ve hangi kuyuda olduğunu ise canlı yayında gösterdi. İşte o anlar...

ATV ekranlarında canlı olarak yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'de kayıp dosyasından cinayet dosyasına dönüşen Mehmet Muharrem Elbay cinayetinde gün geçtikçe herkesi dehşete düşüren ayrıntılar ortaya çıkıyor.

Vahşice öldürülüp parçalar halinde gömülen Muharrem Elbay'ın kemik parçaları geçen hafta bulundu. Zeynep Ergül'den sonra olayın detayları ile ilgili en çarpıcı açıklamalar Hatice Ergül'den geldi. Ceset parçalarının nereye gömüldüğünü ve hangi kuyuda olduğunu ise canlı yayında gösterdi.

2017 yılından sonra kendisinde hiç bir şekilde haber alınamayan Mehmet Muharrem Elbay'ın canice öldürüldüğü geçtiğimiz günlerde ortaya çıktı. Zeynep Ergül'ün kızını aramak bahanesiyle geldiği Müge Anlı'nın programına gelen ihbarlar olayın çözüme ulaşmasını sağladı.

Zeynep Ergül'ün etrafındakilere "Evimin yanındaki bahçeye su kuyusu açtık. Ancak orada su çıkmadı. Ben,eşim ve Cahit, Mehmet'in ölüsünü buraya attık. Üzerine de asit döktük arasalar da bulamazlar. Müge Anlı bile aradı bulamadı" dediği ortaya çıktı. Zeynep hanım bütün bu söylemlerini inkar etti ancan eski eşi Ercan Bozkurt cinayeti itiraf etti.

Zeynep Ergül'ün Canlı yayına bağlanmasıyla hakkında kaçakçılık,uyuşturucu gibi bir çok olayda karıştığı ortaya çıktı. Mehmet Muharrem olayı da Zeynep Ergül ve abisi Cahit Ergül arasındaki arazi anlaşmazlığı çıkmış Zeynep hanımda ağabeyine gözdağı vermek için kızını aramak bahanesiyle Müge Anlı canlı yayına katılmasıyla ortaya çıkmaya başladı.

Ercan Bozkurt'dan itiraf geldi

Cahit Ergül ortaya çıkan iddialar sonrası canlı yayına katıldı ve suçlamaları reddetti. Bu olaylardan sonra ise Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Zeynep Ergül, Cahit Ergül,Mustafa Ergül, Ercan Bozkurt ve Ercan Mercanoğlu olmak üzere 5 kişi ifadesi alınmak üzere tutuklandı. Zeynep hanımın eski eşi ise ifadesinde her şeyi itiraf etti. 5 zanlı ise ifadelerinden sonra tutuklandı tutuklandı.

Aile Meclisinde ölüm emri

İfadesi alınanlardan Zeynep hanımın eski eşi Ercan Bzokurt cinayeti itiraf etti ve şunları söyledi; "Cinayet Muharrem Elbay ve Cahit Ergün arasındaki bağ evi kavgası nedeniyle işlendi. Bağ evini Muharrem Elbay'dan almaya çalışan Cahit Ergün'ün aile meclisinde abla Layla ile birlikte Mehmet Muharrem'i öldürmeyi teklif etti.

Hatice Ergül'ün kardeşi Ercan Mercanoğlu aracılığı ile bağ evine götürülen Muharrem Elbay burada tuzağa düşürüldü. Muharrem Elbay bağ evinde Ercan Mercanoğlu ve Cahit Ergül tarafından boğularak öldürüldü. Cinayet sonrası temizlik için Mustafa Ergül eşi Hatice Ergül eve geldi. Bu sırada tekrara toplanan aile meclisi Kuran-ı kerim üzerine yemin etti."

Jandarma ve emniyetin arama çalışmalarından korkan Cahit Ergül ve diğer şüpheliler cesedi gömdükleri yerden çıkartıp 3 parçaya bölüp ayrı ayrı yerlere gömdükleri de itiraflardan sonra ortaya çıktı. Bütün bu olaylardan sonra geçen hafta bir itirafta Hatice Ergül'den geldi.

Ceset Tilki kuyusunda parçaladı üç parçaya bölündü

Hatice Ergül cinayet ile ilgili, Ercan'ın cesedi üç parçaya böldü ve Tilki kuyusunda parçaladığını bana söyledi. Ercan cesedin parçalarının bir tanesini bizim kuyulara, bir tanesini Cahit'in kör kuyusuna attıklarını ve bir tanesini ise Ercan'ın kendi bağına gömdüklerini söylediğini canlı yayında iddia etti.

Bu gün ise canlı yayında Hatice Ergül cinayetin işlendiği evi ve odayı gösterdi. Hatice hanım ayrıca cesedin atıldığı kuyuları gösterdi.

Bu Muharrem Elbay'ın boğarak öldürüldüğünün kanıtı niteliğindeydi. Cinayet ile bildiklerini Ercan Bozkurt'tan öğrendiğini söyleyen Hatice hanım eşi Mustafa Ergül'e kumpas kurduklarını söyledi.

Cinayet ile bildiklerini Ercan Bozkurt'tan öğrendiğini söyleyen Hatice hanım eşi Mustafa Ergül'e kumpas kurduklarını söyledi.

Mehmet Muharrem'in parçalanana bedeninin gördükleri yerler çok dikkat çekiciydi. Cinayetin üç kardeşin ortak kararıyla işlendiğini anlatırcasına her birinin bahçesine birer parça halinde gömüldüğü ortaya çıkan yeni ayrıntı.Müge Anlı ve ekibi cesedin parçalandığı mağaraya da gidip canlı yayında ekran başındakilerle paylaştı.