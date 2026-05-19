Müge Anlı’da cami avlusuna bırakılan çocuk dosyası! "Yağmur" gizemi çözülecek mi?
ATV ekranlarının sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert’te, yıllar önce henüz 3 yaşındayken bir cami avlusuna bırakılan kayıp çocuğun gizemli hikayesi ele alındı; canlı yayına peş peşe bağlanan tanıklar ve aile bireyleri, kayıp çocuğun evlatlık verilerek farklı bir isimle devlet kayıtlarına geçmiş olabileceğini öne sürerken, "Yağmur" ismi dosyanın kaderini belirleyecek en kritik detay haline geldi; yayında geçmişin karanlık sayfaları açılırken, baba ile kızı arasında yaşanan sert hesaplaşma ve karşılıklı suçlamalar ise stüdyoda tansiyonu zirveye çıkardı!
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Müge Anlı ile Tatlı Sert