Müge Anlı'da Ayşe Akkoyun olayı! Canlı yayında anne kızın büyük kırgınlığı
ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında, 6 yıldır kendisinden haber alınamayan Ayşe Akkoyun sağ salim bulundu. Kızını bulmak için programa katılan 72 yaşındaki anne Fatma Kurthan'ın çağrılarının ardından canlı yayına telefonla bağlanan Ayşe Akkoyun, geçmişte annesinden şiddet ve hakaret gördüğünü iddia ederek görüşmeyi kabul etmedi. İki tarafın da büyük kırgınlıklar yaşadığı canlı yayındaki o yüzleşme ekran başındakileri derinden etkiledi.
Buse Sarı Takvim.com.tr Müge Anlı ile Tatlı Sert