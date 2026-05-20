Müge Anlı’da mucize gerçekleşti! Cami avlusuna bırakılan Erdoğan 27 yıl sonra bulundu
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ekran başındakilerin kanını donduran ve ardından gözyaşlarına boğan tarihi bir buluşma yaşandı; babası Ali Akgün tarafından güya "karısını cezalandırmak" amacıyla acımasızca cami avlusuna terk edilen Erdoğan Akgün (Yusuf Şarlayan), kız kardeşi Münevver'in feryadının ardından Müge Anlı ve ekibi tarafından sadece bir günde bulundu.
