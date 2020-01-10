Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Mustafa Yelboğa, evlilik vaadiyle 42 bin lira dolandırıldığını iddia etmiş, söz konusu iddiaların ardından canlı yayına telefonla katılan İbrahim Karaman da 40 bin lirasını aynı yöntemle dolandırıldığını söylemişti. Evlilik vaadiyle dolandırılan mağdurlar bir araya gelip adliyeye suç duyurusunda bulundular. Mağdurlar suç duyurusundan sonra yemektede yan yana gelip keyifli anlar yaşadılar. İşte mağdurların keyifli anları...
Evlilik hayaliyle dolandırılan mağdurların keyifli anları kamerada10.01.2020 13:30
- Evlilik hayaliyle dolandırılan mağdurların keyifli anları kamerada
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