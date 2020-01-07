Müge Anlı'daki Çağla Tuğaltay olayı Türkiye'yi gözyaşlarına boğdu! (7 Ocak 2020 Salı) 20 yıl önce vahşice katledilmişti... 07.01.2020 12:19

Müge Anlı canlı yayınında Çağla Tuğaltay'ın annesi tüm Türkiye'yi gözyaşlarına boğdu. Çağla Tuğaltay 15 yaşındayken evlerinde boğazı kesilerek öldürüldü. Çağla'nın tırnaklarındaki deri ve tüy artıklarından DNA'sı tespit edilen katilin kimliği belirlenemediği için cinayetin dosyası faili meçhul kaldı. Dosyanın zaman aşımıyla kapanmasına sadece altı ay kaldı. Çağla Tuğaltay'ın annesi Gülnur Saygı, 7 Ocak Salı Müge Anlı canlı yayınında milyonları gözyaşlarına boğdu.

Müge Anlı canlı yayınındaki Çağla Tuğaltay olayı Türkiye'yi gözyaşlarına boğdu. Bundan tam 20 yıl önce okul dönüşü evlerinde boğazı kesilerek öldürülen 15 yaşındaki Çağla Tuğaltay'ın katilinden hala bir iz yok. Acılı anne 7 Ocak Müge Anlı canlı yayınında zaman aşımına uğramak üzere olan dosya için yardım istedi. Çağla Tuğaltay abisi İlker Tuğaltay'ın odasında ölü halde bulunmuştu.