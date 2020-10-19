Müge Anlı'da bugün (19 Ekim 2020 Pazartesi) neler yaşanıyor? Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor... Evden giderken annesinin bileziklerini de alan Elifsu başka bir arkadaşıyla parkta otururken polis tarafından görüldü. Annesinin takılarını bozdurduğu için pişman olan ve sonradan annesine iki tane bilezik alan Elifsu, polise macera yaşamak istediğini belirtti.