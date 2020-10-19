3 aylıkken terk edildi, 32 yıl sonra bulundu! Dursun, annesiyle görüşmek istemiyor (19.10.2020)

Müge Anlı'da bugün (19 Ekim 2020 Pazartesi) neler yaşanıyor? Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert'in bugünkü canlı yayınında Dursun, annesiyle görüşmek istemedi. İşte o anlar...
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