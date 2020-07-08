23 yaşında cinayete kurban giden Hasan Ay'ı kim, neden öldürdü?

08.07.2020 12:41

Müge Anlı Atv canlı yayınında son dakika gelişmeleri... Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert'in 08.07.2020 Çarşamba günü tarihli yayınında Aydın'ın İncirliova ilçesine bağlı Osmanbükü'nde yaşayan 23 yaşında ki Hasan Ay'ı kim, neden öldürdü?ve failler kimler? sorusuna yanıt aranmaya başlandı. 6 yıldır gözyaşları dinmeyen ve failleri bulunamayan cinayette acılı ailenin şimdi tek umudu Müge Anlı! 23 yaşındaki oğullarını toprağa veren acılı aile cinayetle ilgili bilgi sahibi olanların Müge Anlı'yı aramasını istiyor. İşte Hasan Ay cinayetine dair ayrıntılar...