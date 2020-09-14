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14 yaşındaki Sümeyye Şahin 5 gündür kayıp!

14 yaşındaki Sümeyye Şahin 5 gündür kayıp!
14.09.2020 14:13

14 yaşındaki Sümeyye Şahin’den 5 gündür haber alınamıyor. İstanbul’daki Esenyurt’taki yaşadığı evinden çıkan Sümeyye Şahin’den 5 gündür haber alınamıyor.


Müge Anlı ile Tatlı Sert Videoları