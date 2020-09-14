14 yaşındaki Sümeyye Şahin’den 5 gündür haber alınamıyor. İstanbul’daki Esenyurt’taki yaşadığı evinden çıkan Sümeyye Şahin’den 5 gündür haber alınamıyor.
14 yaşındaki Sümeyye Şahin 5 gündür kayıp!
14.09.2020 14:13
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